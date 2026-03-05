🔴🔴 ULTIM'ORA. Nuova scossa di terremoto nel Catanese: magnitudo 2.6 vicino Ragalna, avvertita anche a Paternò

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 5 marzo 2026, nell’area etnea.

Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto magnitudo ML 2.6 ed è stato localizzato 3 chilometri a sud-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 5 chilometri. La scossa è stata registrata alle 17:39 ora italiana dalla Sala Operativa INGV di Catania.

Nonostante la magnitudo relativamente bassa, il terremoto è stato chiaramente avvertito in diverse zone del territorio. Diverse segnalazioni arrivano anche da Paternò, dove alcuni cittadini riferiscono di aver percepito distintamente il movimento.

In particolare, la scossa sarebbe stata avvertita nelle zone Ardizzone e Palazzo di Ferro, mentre secondo alcune segnalazioni l’epicentro si troverebbe nell’area sopra la zona Porrazzo.

Al momento non si segnalano danni, ma l’evento si inserisce nella sequenza sismica registrata nelle ultime ore nell’area etnea, dopo la scossa più forte della mattinata di ieri.

Seguiranno eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.