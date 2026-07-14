🔴 Ultim'ora – Paternò, auto prende fuoco mentre era in marcia in piazza Santa Barbara

Intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri. Nessun ferito.

Paternò – Attimi di paura nella mattinata di oggi in piazza Santa Barbara, dove un'autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia.

Il conducente è riuscito a fermare il mezzo e a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l'auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

Presenti anche i Carabinieri, intervenuti per gli accertamenti e per garantire la sicurezza durante le operazioni di messa in sicurezza.

Non si registrano feriti. Le cause dell'incendio sono in corso

Seguiranno eventuali aggiornamenti.