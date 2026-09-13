🔴🔴 ULTIM’ORA Paternò, bruciano rifiuti e gomme a Scalilli: alta nube di fumo nero

Secondo le prime informazioni potrebbero essere coinvolti pneumatici e materiale plastico. Il fumo è visibile da notevole distanza.

Una densa colonna di fumo nero si sta alzando in questi minuti da una traversa di via Mongibello, nella zona Scalilli di Paternò.



Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, a bruciare sarebbero molto probabilmente pneumatici e materiale plastico, circostanza che spiegherebbe il colore particolarmente scuro del fumo. Si tratta comunque di elementi ancora in fase di verifica.



La colonna di fumo è ben visibile da Paternò e da notevole distanza, richiamando l’attenzione di numerosi cittadini.

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire l’esatta natura del materiale interessato dalle fiamme e la situazione nell’area.



Notizia in aggiornamento.



