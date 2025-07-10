ULTIM’ORA PATERNO’ CALCIO ISCRITTO IN SERIE D

Come appreso dalle fonti ufficiali, il Paternò Calcio prenderà parte al prossimo campionato nazionale di Serie D. Dopo settimane di riflessione e confronto, il presidente Ivan Mazzamuto e il suo staff...

Dopo settimane di riflessione e confronto, il presidente Ivan Mazzamuto e il suo staff dirigenziale, animati da grande passione e senso di responsabilità, hanno deciso di procedere con l’iscrizione della squadra al torneo 2025/2026.

Una scelta non semplice, maturata grazie a un’attenta analisi della situazione attuale, ma soprattutto spinta dall’amore verso i colori rossoblù e l’attaccamento profondo alla città di Paternò.

Già a partire dai prossimi giorni la società sarà operativa sul fronte organizzativo, al lavoro per costruire una squadra competitiva e una stagione all’altezza delle aspettative dei tifosi.

Obiettivo: rafforzare la struttura tecnica e societaria, valorizzare il settore giovanile e rilanciare l’entusiasmo attorno alla squadra.

Ulteriori dettagli verranno resi noti a breve, ma intanto la società rivolge un appello accorato a tutta la comunità: è il momento di unirsi, di condividere progetti e visioni per il bene dello sport paternese. Serve una sinergia concreta tra istituzioni, imprenditori, tifosi e appassionati, affinché il nome di Paternò possa continuare a brillare non solo nel calcio, ma in ogni ambito della vita cittadina.