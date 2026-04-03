🔴🔴 ULTIM'ORA. Paternò, caos sulla SS121: camion perde carico di arance, traffico paralizzato

ULTIM'ORA Paternò, caos sulla SS121: camion perde carico di arance, traffico paralizza

PATERNO’ – Caos nel pomeriggio di oggi, 3 aprile 2026, lungo la superstrada SS121 in direzione Paternò, dove un camion ha improvvisamente perso parte del proprio carico di arance, finito direttamente sulla carreggiata.

L’episodio si è verificato nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, creando una situazione di pericolo per gli automobilisti in transito. Centinaia di arance e cassette distrutte si sono disperse sull’asfalto, rendendo il tratto particolarmente scivoloso e difficile da percorrere.

Sul posto sono intervenute i Carabinieri al fine di ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Disagi al traffico: la circolazione ha subito forti rallentamenti, con lunghe code segnalate già a partire dalla zona della salita Misterbianco, in direzione Paternò.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti, ma la situazione ha causato notevoli disagi agli automobilisti.

👉 Si raccomanda prudenza alla guida nel tratto interessato