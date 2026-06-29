Paternò, ennesimo incidente sulla provinciale di contrada Gianferrante: auto gravemente danneggiata

PATERNÒ – Nuovo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno 2026, lungo la strada provinciale in contrada Gianferrante, un tratto già più volte interessato da sinistri negli ultimi mesi.

Secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un incidente autonomo, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento. L'autovettura ha riportato ingenti danni alla parte anteriore. Dalle immagini giunte in redazione sembrerebbero essersi attivati anche gli airbag, segno di un impatto particolarmente violento.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche la presenza di acqua sull'asfalto, una situazione segnalata da diversi automobilisti che percorrono abitualmente la strada e che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo. Saranno comunque gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause del sinistro.

L'episodio riaccende ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza della strada provinciale di contrada Gianferrante, dove negli ultimi mesi si sono verificati diversi incidenti, alimentando le preoccupazioni di residenti e automobilisti.

La notizia è in aggiornamento.