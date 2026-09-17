🔴 ULTIM’ORA – Paternò, fiamme sui monti in zona Poira: diversi focolai

Diversi punti di fuoco visibili dalla città: il rogo interessa il versante presumibilmente nell’area di Poira, origine ancora da accertare.

ULTIM’ORA – Paternò, diversi focolai sui monti: sospetti sull’origine dell’incendio

PATERNÒ – Diversi focolai distinti sono visibili in questi minuti sulle colline di fronte alla città, fotografati dalla zona di via Po e presumibilmente nell’area di contrada Poira.

A destare particolare attenzione è la presenza di più punti di fuoco separati tra loro, in una serata senza temperature particolarmente elevate. Una circostanza che può far sorgere il sospetto di un’origine dolosa o comunque riconducibile all’intervento dell’uomo.

Al momento, però, non ci sono elementi ufficiali che permettano di affermare che l’incendio sia stato appiccato volontariamente. Saranno gli accertamenti sul posto a chiarire l’origine delle fiamme.

Dalla città si distinguono chiaramente diversi fronti di fuoco lungo il versante, con fumo visibile anche a distanza.

Resta da confermare con precisione la zona interessata e l’eventuale presenza delle squadre antincendio.

La situazione è in aggiornamento.