ULTIM’ORA Paternò, nuovo blackout: segnalazioni da più zone della città e generatori che si staccano

Dalle 15 nuove segnalazioni di blackout da diverse zone di Paternò: continui distacchi della corrente e disagi per numerose famiglie

Nuovo blackout segnalato a Paternò. A partire dalle ore 15 di oggi, venerdì 24 luglio 2026, stanno arrivando alla redazione di 95047 numerose segnalazioni da diverse zone della città, dove la corrente elettrica sarebbe nuovamente saltata.

Una delle situazioni più delicate riguarda la zona Poggio, dove sarebbero circa 205 le utenze interessate. Per cercare di garantire l’energia elettrica è stato posizionato un generatore che, secondo quanto riferito dai residenti, non riuscirebbe però a garantire una fornitura stabile.

«Il generatore attacca e stacca continuamente, anche ogni dieci minuti», raccontano alcuni cittadini. Una situazione che desta particolare preoccupazione per la presenza di diverse persone anziane, alcune delle quali necessiterebbero di apparecchiature alimentate elettricamente, oltre a famiglie con neonati e bambini piccoli.

Un secondo generatore è stato sistemato nella serata di ieri, giovedì 23 luglio, nella zona di via Libertà, sempre a Paternò, per fronteggiare i problemi alla rete elettrica.

Le nuove interruzioni segnalate questo pomeriggio stanno causando numerosi disagi. Oltre alle difficoltà per anziani, persone fragili e bambini, diversi cittadini lamentano frigoriferi e congelatori rimasti senza corrente, con alimenti che rischiano di deteriorarsi e, in alcuni casi, di dover essere buttati.

Problemi anche per le abitazioni che utilizzano le autoclavi, con possibili ripercussioni sulla disponibilità dell’acqua, e per le attività commerciali, costrette a fare i conti con le continue interruzioni dell’energia elettrica.

I residenti segnalano inoltre la mancanza di un piano chiaro per la gestione dell’emergenza da parte dell’Amministrazione comunale e la chiusura di alcuni uffici e servizi.

I cittadini chiedono un intervento rapido e una soluzione definitiva, dopo giorni di disservizi che stanno mettendo a dura prova numerose famiglie paternesi.

La situazione è in continuo aggiornamento.