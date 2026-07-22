🔴 ⚠️ Paternò, attenzione sulla Salita Tre Case: palo elettrico fortemente inclinato

Il palo della linea elettrica è fortemente inclinato verso la carreggiata. La Polizia Municipale ribadisce: «Strada chiusa perché pericolosa», ma le transenne vengono spesso spostate.

Situazione di pericolo lungo la Salita Tre Case, la strada che collega Paternò alla zona di Giaconia.

Come mostrano le immagini, un palo della linea elettrica risulta fortemente inclinato verso la carreggiata, con i cavi che sovrastano il tratto stradale.

Dalla Polizia Municipale di Paternò arriva una posizione netta. L’ispettore ha ribadito che la strada è ufficialmente chiusa al traffico perché considerata pericolosa.

Chi decide comunque di attraversarla, dunque, lo fa assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti.

⚠️ Transenne spostate e rischio continuo

Nonostante il divieto, numerosi automobilisti continuano a utilizzare la Salita Tre Case, spesso per evitare percorsi alternativi più lunghi.

Una situazione resa ancora più delicata dal fatto che le transenne poste per impedire il transito vengono frequentemente rimosse o spostate, rendendo di fatto inefficace la chiusura e permettendo ai veicoli di continuare a passare.

Alla luce delle condizioni visibili lungo la strada, resta fondamentale prestare la massima prudenza e rispettare il divieto di transito fino alla completa messa in sicurezza dell’area.