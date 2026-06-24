Paternò, scontro tra furgone e auto: mezzo finisce in senso contrario di marcia

Dopo l’impatto il mezzo avrebbe effettuato un testacoda, terminando in senso contrario di marcia.

Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e una Peugeot si sono scontrati in maniera violenta.

L’impatto è stato particolarmente forte: a seguito dello scontro è esploso l’airbag della vettura e il furgone avrebbe effettuato un testacoda, terminando la propria corsa in senso contrario di marcia.

L’urto ha causato rallentamenti alla circolazione nella zona, con disagi al traffico per diversi minuti.

Nonostante la violenza dello scontro, per fortuna non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte. Al momento, infatti, non risultano feriti in condizioni preoccupanti.

L’incrocio tra via Bellini e via Fallica è una zona dove si sono già verificati altri incidenti.

Spesso episodi simili avvengono anche a causa del mancato rispetto della segnaletica stradale e delle precedenze, anche se la dinamica di quanto accaduto oggi resta da chiarire.

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