🚨 ULTIM'ORA. Paternò, scooter investe madre e figlia: entrambe in ospedale

L’incidente si è verificato pochi minuti fa, intorno alle 11:30, davanti a un supermercato. Sul posto il 118 e la Polizia Municipale. Le due saranno trasportate all’ospedale di Biancavilla.

PATERNÒ – Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 ottobre 2026 , a Paternò, dove una donna e la figlia, una bambina, sarebbero state investite da uno scooter lungo corso Italia davanti a un supermercato.

Secondo le informazioni disponibili, il conducente dello scooter è rimasto illeso e non si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente, contrariamente a quanto emerso nelle prime notizie circolate.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 11:30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle due persone coinvolte, e gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Stando alle prime informazioni, né la madre né la bambina avrebbero riportato ferite gravi. Per entrambe è previsto il trasferimento all’ospedale di Biancavilla per gli accertamenti medici necessari.

L’episodio arriva dopo un altro incidente avvenuto ieri a Paternò, in via Virgillito, dove una donna era stata investita da uno scooter mentre usciva da un’attività commerciale.

Due episodi ravvicinati che riportano l’attenzione sulla sicurezza stradale in città.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire quanto accaduto oggi in corso Italia e risalire all’identità del conducente che si sarebbe allontanato dopo l’investimento.

La notizia è in aggiornamento.