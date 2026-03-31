🚨 ULTIM’ORA – Paternò: scontro tra due auto, una finisce contro un muro. Ambulanza e vigili sul posto

🚨 ULTIM’ORA – Paternò, violento incidente: scontro tra due auto, una finisce contro un muro. Ambulanza e vigili sul posto

AGGIORNAMENTO

Incidente nel pomeriggio in via Sardegna, all’incrocio con via Estonia. Coinvolte una Citroen C2 e una Lancia Y.

A seguito dell’impatto, la Lancia Y ha urtato una Fiat 500 parcheggiata, finendo poi contro il muro di un’abitazione.

Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

PATERNO’ – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 31 marzo 2026, a Paternò, dove si è verificato un incidente stradale in via Sardegna, nei pressi dell’incrocio con via Estonia.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, si sarebbe verificato uno scontro tra due autovetture.

A seguito dell’impatto, uno dei mezzi avrebbe perso il controllo, terminando la propria corsa contro il muro di un’attività commerciale presente nella zona.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, non si registrerebbero feriti gravi, anche se la situazione resta in continuo aggiornamento.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità, con possibili rallentamenti nella zona.

🔴 La notizia è in aggiornamento e potrebbero seguire ulteriori dettagli nelle prossime ore.