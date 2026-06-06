🔴 ULTIM'ORA – Pedone investito da uno scooter nei pressi della stazione Metro Monte Po: due feriti.
Due persone sono state soccorse e trasportate all'ospedale San Marco. Le loro condizioni non sarebbero gravi.
CATANIA – Incidente nella tarda serata di oggi nei pressi della fermata della metropolitana Monte Po, all'ingresso di Misterbianco.
Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter ha investito un pedone.
L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai due coinvolti.
Sia il pedone che il conducente dello scooter sono stati successivamente trasportati all'ospedale San Marco di Catania per gli accertamenti del caso.
Secondo le prime informazioni raccolte, nessuno dei due avrebbe riportato ferite gravi.
Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
Seguiranno eventuali aggiornamenti.