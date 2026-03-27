🔴 AGGIORNAMENTO – Scontro sulla SS121: traffico paralizzato e lunghe code

🔄 Aggiornamento ore 16.40

Traffico ritornato alla normalità

🔄 Aggiornamento ore 15.45

È stato confermato lo scontro che ha coinvolto due autovetture sulla superstrada 121.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118. Al momento non si hanno informazioni precise sulle condizioni delle persone coinvolte né sull’eventuale presenza di feriti.

Permangono i disagi alla circolazione: la coda è ancora presente e il traffico continua a risultare rallentato nel tratto interessato.

Incidente nel pomeriggio di oggi, 27 marzo 2026, sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte due autovetture. Le cause del sinistro non sono al momento note.

Fortunatamente, non si registrerebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma la situazione resta delicata per la viabilità.

Il traffico risulta rallentato già a partire dallo svincolo di Valcorrente, con code in progressivo aumento.

Si raccomanda massima prudenza alla guida e, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi.

Notizia in aggiornamento.