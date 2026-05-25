🔴 Ultim’ora SS121, scontro tra scooter SH e furgone: soccorsi sul posto

Incidente in direzione Catania prima dello svincolo di Belpasso zona industriale: traffico rallentato e lunghe code anche nelle vie limitrofe.

Aggiornamento

Un ferito è stato trasportato all’ospedale di Paternò in codice giallo dopo l’incidente avvenuto questa mattina sulla SS121, in direzione Catania, tra uno scooter SH e un furgone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Municipale di Belpasso, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità. Lunghe code e forti rallentamenti vengono segnalati nella zona dello svincolo di Belpasso area industriale.

Nella mattinata di oggi, lunedì 25 maggio 2026, lungo la Strada Statale 121, intorno alle ore 09:00 si è verificato un incidente stradale in direzione Catania.

Il sinistro è avvenuto poco prima dello svincolo di Belpasso zona industriale. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone e uno scooter SH si sono scontrati. L’impatto è stato particolarmente forte, tanto da richiedere l’immediato intervento dei soccorsi.

Dalle immagini giunte in redazione si notano il furgone danneggiato nella parte posteriore e lo scooter finito sull’asfalto dopo l’impatto, con diversi detriti sparsi sulla carreggiata. Le foto mostrano anche i rallentamenti registrati lungo la superstrada subito dopo lo scontro.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte nell’incidente. Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate né l’esatta dinamica dello scontro.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la circolazione risulta fortemente rallentata con lunghe code che stanno interessando non solo la superstrada, ma anche diverse vie limitrofe della zona industriale e degli accessi verso Catania.

Automobilisti bloccati in coda e rallentamenti vengono segnalati da numerosi utenti in transito lungo l’arteria.

La situazione resta in aggiornamento.