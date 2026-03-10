🔴 ULTIM’ORA Svizzera, autobus in fiamme a Kerzers: 6 morti e 5 feriti. Testimoni: “Un uomo si è dato fuoco a bordo”

Grave tragedia nel tardo pomeriggio nel centro di Kerzers, nel Canton Friburgo, in Svizzera, dove un autobus è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme provocando la morte di sei passeggeri e il ferimento di altre cinque persone.

La notizia è stata riportata dall’agenzia svizzera Keystone-Ats, mentre la polizia cantonale ha successivamente confermato il bilancio diffuso inizialmente da diversi media locali, tra cui il quotidiano La Liberté.

Secondo le prime informazioni, l’incendio si sarebbe sviluppato a bordo del mezzo nel tardo pomeriggio, generando momenti di panico tra i passeggeri. I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul posto per domare le fiamme e prestare assistenza ai feriti.

Tra le persone rimaste ferite, una è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’elicottero del soccorso svizzero Rega. L’area dell’incidente è stata immediatamente transennata e le autorità hanno invitato la popolazione a non recarsi sul posto per non ostacolare le operazioni di emergenza.

Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. Un portavoce della polizia ha spiegato che è troppo presto per stabilire cosa abbia provocato il rogo e che ulteriori informazioni saranno diffuse non appena gli investigatori avranno elementi più chiari.

Intanto, alcuni testimoni oculari avrebbero riferito una possibile dinamica drammatica. Secondo quanto riportato dal quotidiano svizzero Blick, in uno dei filmati ricevuti dalla redazione un uomo, con il volto annerito dal fumo, racconta in lingua albanese che “un uomo si è dato fuoco all’interno dell’autobus”. Nel video l’uomo sostiene che il passeggero si sarebbe cosparso di benzina prima di appiccare le fiamme.

Anche altri testimoni avrebbero fornito una versione simile dei fatti, ma queste dichiarazioni – al momento – non sono state confermate ufficialmente dalla polizia, che prosegue le indagini per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.