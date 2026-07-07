🚨 ULTIM'ORA – Tamponamento a catena sulla Tangenziale, traffico in tilt verso Siracusa
Il sinistro è avvenuto prima dell'uscita per Misterbianco: non si segnalano feriti gravi, ma la viabilità è fortemente rallentata.
Mattinata di forti disagi sulla Tangenziale di Catania. Secondo una segnalazione giunta in redazione, un tamponamento a catena si è verificato in direzione Siracusa, poco prima dello svincolo per Misterbianco.
A causa dell'incidente si sono formate lunghe code che iniziano già nei pressi dello svincolo di Gravina, con il traffico che procede a passo d'uomo in direzione Siracusa.
Dalle prime informazioni disponibili non si registrerebbero feriti gravi, ma la circolazione risulta fortemente rallentata e si prevedono ulteriori disagi nelle prossime ore.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione, mantenere le distanze di sicurezza e, se possibile, scegliere percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità.
Seguiranno aggiornamenti.