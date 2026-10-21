ULTIM’ORA – Terremoto avvertito nel comprensorio alle 8:49, magnitudo stimata tra 3.7 e 4.2

Sisma registrato alle 8:49 di mercoledì 21 ottobre. Prime stime INGV tra 3.7 e 4.2, si attendono i dati definitivi.

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 09:00 – DATI UFFICIALI INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato che il terremoto registrato questa mattina, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 08:49:13, ha avuto una magnitudo ML 3.9.

L’epicentro è stato localizzato 7 chilometri a ovest di Milo (CT), sul territorio etneo, a una profondità di 7 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche a Ragalna e nel comprensorio etneo.

La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Operativa dell’Osservatorio Etneo INGV di Catania.

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 8:49, nella provincia di Catania, in particolare nella zona di Ragalna, alle pendici dell’Etna.

Secondo una prima comunicazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo del sisma è stata stimata provvisoriamente tra 3.7 e 4.2. Si tratta di valori preliminari, che potrebbero essere modificati dopo le verifiche dei sismologi.

La scossa è stata segnalata nella zona di Ragalna, mentre si attendono ulteriori informazioni per stabilire con precisione l’epicentro, la profondità e gli altri dettagli dell’evento sismico.

Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a edifici o persone.

L’INGV sta procedendo all’analisi dei dati per fornire una localizzazione e una magnitudo più precise. I valori definitivi non risultano ancora confermati nella consultazione effettuata.

95047.it continuerà a seguire la situazione con eventuali aggiornamenti.

Avete avvertito la scossa a Paternò, Ragalna, Santa Maria di Licodia o negli altri comuni etnei? Segnalateci nei commenti la vostra zona.