ULTIM’ORA – Terremoto di magnitudo 3.3 avvertito nella zona di Bronte
Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è stato registrato questa sera, 22 ottobre 2025, alle ore 22:23 (ora italiana), nella zona a circa 11 chilometri a sud-ovest di Bronte, in provincia di Catania.Secondo...
Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è stato registrato questa sera, 22 ottobre 2025, alle ore 22:23 (ora italiana), nella zona a circa 11 chilometri a sud-ovest di Bronte, in provincia di Catania.
Secondo i dati diffusi dalla Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo (INGV_OE), l’evento sismico è avvenuto a una profondità di 24 chilometri, con coordinate geografiche 37.7400 – 14.7300.
La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione.
Al momento non risultano danni a persone o cose. Le autorità e gli esperti dell’INGV stanno continuando a monitorare l’area per verificare l’eventuale presenza di repliche o ulteriori fenomeni sismici.
Dopo la scossa principale delle 22:23, si sono verificate due repliche sismiche:
- Ore 22:33:43 – magnitudo 1.7, a 11 km a nord-est di Regalbuto (EN) – profondità 21 km
- Ore 22:41:51 – magnitudo 1.9, a 10 km a sud-ovest di Bronte (CT) – profondità 24 km
Il territorio etneo, com’è noto, è soggetto a frequenti movimenti tellurici di lieve e media intensità, legati alla particolare attività geologica e vulcanica dell’area.
Il territorio etneo, com’è noto, è soggetto a frequenti movimenti tellurici di lieve e media intensità, legati alla particolare attività geologica e vulcanica dell’area.