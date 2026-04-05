🚨 ULTIM’ORA – TERREMOTO IN SICILIA: scossa 3.3 vicino Maletto, avvertita nella zona etnea

Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, 5 aprile 2026, nell’area etnea, con epicentro nei pressi di Maletto, in provincia di Catania.

Secondo i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha raggiunto una magnitudo ML 3.6 ed è avvenuto alle 10:35:34 (ora italiana).

L’epicentro è stato localizzato a circa 4 chilometri a nord di Maletto, con coordinate geografiche 37.8690 di latitudine e 14.8770 di longitudine, ad una profondità di circa 27 chilometri.

Il terremoto è stato individuato dalla Sala Operativa INGV – Osservatorio Etneo di Catania, che monitora costantemente l’attività sismica dell’area.

👉 La scossa, pur non essendo particolarmente intensa, potrebbe essere stata avvertita in diversi comuni del versante nord dell’Etna, anche in considerazione della profondità dell’evento.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

🟡 Notizia in aggiornamento: eventuali ulteriori informazioni dal territorio saranno integrate nelle prossime ore.