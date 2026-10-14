🚨 ULTIM’ORA – VIOLENTO SCONTRO TRA AUTO E SCOOTER A SCHETTINO, FERITO UN CENTAURO (FOTO)

Scontro tra un’auto e una moto in via della Comunità Europea, nella zona Schettino. Sul posto ambulanze del 118 e Carabinieri.

PATERNO’ – Incidente stradale nel territorio di Paternò, in via della Comunità Europea, nella zona Schettino, nei pressi della vecchia Strada Statale 121.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro tra un’autovettura e uno scooter. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito nell’impatto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso al motociclista e fornire le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente.

Successivamente, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni del motociclista.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.