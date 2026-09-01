🔴🔴 ULTIM’ORA.A19 Palermo-Catania, incidente tra Gerbini e Motta: nove persone coinvolte

Il sinistro al km 179, in territorio ricadente nel Comune di Belpasso, nella zona dello scambio di carreggiata e del doppio senso di circolazione. Una delle persone ferite sarebbe in condizioni più serie

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, martedì 1 settembre, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 179, in un tratto che ricade nel territorio del Comune di Belpasso, nella zona interessata dallo scambio di carreggiata e dal doppio senso di circolazione.

Secondo le ultime informazioni raccolte, sarebbero cinque le auto coinvolte nell’incidente. Complessivamente quattro persone sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Una di loro, le cui condizioni sarebbero più serie, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nelle operazioni di assistenza, nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Nel tratto interessato il traffico risulta bloccato o fortemente rallentato, con forti disagi per gli automobilisti in transito lungo l’A19.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del sinistro e ricostruire con precisione quanto accaduto..

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