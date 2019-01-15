UN ALTRO INCIDENTE MORTALE: GIOVANE PERDE LA VITA AD ACI CASTELLO

Ancora sangue sulle strade siciliane. L’incidente è avvenuto alle ore 16.30 in via Stazione, ad Aci Castello. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, il giovane...

Proprio ieri un altro incidente stradale è avvenuto in via Palermo a Catania, costato la vita a due giovani ragazzi Santo Rapisarda e Andrea Zappalà, rispettivamente classe 2002 e classe 2000, peraltro cugini. Scia di sangue inarrestabile con la paurosa e tragica carambola avvenuta in autostrada sulla A18 (la Catania-Messina) con 3 morti e 6 feriti