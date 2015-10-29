Un ambulatorio all'Ipab di Paternò
Firmato il protocollo d'intesa con Comune e Lions
A cura di Redazione
29 ottobre 2015 12:55
95047.it Siglato presso la sede dell'Ipab "Salvatore Bellia" di Paternò, tra l'assessorato ai servizi sociali, l'Ipab e il Lions club di paternese, un protocollo di intesa relativo ad un progetto di "Solidarieta' sanitaria" per le persone che vivono in stato di bisogno residenti nel comune di Paternò.
Presso l'Ipab verrà allocato un ambulatorio che ricovererà i cittadini indigenti segnalati dai servizi sociali del Comune i quali hanno bisogno di visite specialistiche. A dare un contributo per la realizzazione dell'inziativa nei mesi scorsi, anche la seconda commissione consiliare servizi sociali presieduta dal consigliere comunale Ezio Messina.