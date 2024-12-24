UN ANNO DA RICORDARE PER IL PATERNÒ CALCIO, DI PERNA: "RISULTATI STRAORDINARI"

Con il pareggio di domenica contro la Vibonese, il Paternò Calcio conclude il 2024, un anno che rimarrà scolpito nella storia del club e nei cuori dei suoi tifosi. I colori rossoazzurri hanno brillato...

Con il pareggio di domenica contro la Vibonese, il Paternò Calcio conclude il 2024, un anno che rimarrà scolpito nella storia del club e nei cuori dei suoi tifosi. I colori rossoazzurri hanno brillato, conquistando traguardi straordinari: la vittoria della Coppa Siciliana e il titolo di Campioni Italiani con la diretta promozione in Serie D.

Un risultato che ha portato la squadra a essere tra le protagoniste del girone d’andata del Girone I, dimostrando una solidità e una competitività invidiabili.

Grande merito di questi successi va attribuito alla società, che con un impegno costante e una gestione meticolosa ha costruito una realtà sportiva d’eccellenza.

L’Amministratore Delegato, Francesco Di Perna, interpellato dalla nostra redazione, si è detto profondamente orgoglioso di far parte di una società guidata magistralmente dal Presidente Ivan Mazzamuto. "I risultati ottenuti sono motivo d’orgoglio per tutta la città e per i suoi tifosi", ha dichiarato Di Perna.

In questa occasione, il Paternò Calcio ha voluto ringraziare la sua comunità e augurare a tutti un Buon Natale e un Felice Anno 2025, ricco di soddisfazioni sportive e personali.

L’augurio è che il nuovo anno possa portare altre gioie per la squadra e per la città di Paternò, sempre più unita sotto i colori rossoazzurri.