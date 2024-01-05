UN ANNO SENZA GIANLUCA VIALLI, IL PALAZZO REGIONE LIGURIA SI ILLUMINA IN SUO RICORDO

Un anno fa, il 5 gennaio 2023 (anche se la notizia fu resa pubblica solo 24 ore dopo), ci lasciava a soli 58 anni Gianluca Vialli. L'ex attaccante lombardo di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea,...

Un anno fa, il 5 gennaio 2023 (anche se la notizia fu resa pubblica solo 24 ore dopo), ci lasciava a soli 58 anni Gianluca Vialli. L'ex attaccante lombardo di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, era stato costretto a lasciare lo staff azzurro che allora era guidato dal grande amico Roberto Mancini per l'aggravarsi delle sue condizioni, da anni era in cura per combattere il tumore al pancreas diagnosticatogli nel 2017. Vialli, uno dei calciatori più iconici e vincenti del panorama italiano, aveva conquistato uno scudetto entrato nella leggenda, quello del 1991 con la Samp, per poi riportare il titolo tricolore nella Torino bianconera nel 1995, prima della storica Champions League dell'anno dopo.

Emigrato al Chelsea, aveva saputo farsi apprezzare anche in Inghilterra come calciatore e poi allenatore. In Nazionale 59 partite, 16 gol e il terzo posto ai Mondiali 1990.

In serata la facciata del Palazzo della Regione Liguria si è illuminata in ricordo di Gianluca Vialli, riproducendo un’immagine della Gradinata Sud con il bandierone di Vialli con le braccia alzate e la scritta “il tuo coraggio e la tua forza”, l’iconica foto con Roberto Mancini a Wembley ponti ad abbracciarsi dopo la vittoria degli Europei 2021, l’attaccante con la maglia della Nazionale e della Sampdoria.