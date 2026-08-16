Un anno senza Pippo Baudo, la Rai ricorda “Superpippo”: stasera lo speciale in prima serata

A un anno dalla scomparsa del conduttore siciliano, Rai 1 e Rai 3 celebrano uno dei volti simbolo della televisione italiana.

È passato un anno dalla morte di Pippo Baudo, scomparso a Roma il 16 agosto 2025 all’età di 89 anni. Nato il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, Baudo è stato uno dei volti più importanti e amati della televisione italiana.

In oltre sessant’anni di carriera ha condotto programmi entrati nella storia della Rai, da “Settevoci” a “Fantastico”, da “Domenica In” a “Serata d’onore”, fino al Festival di Sanremo, guidato per 13 edizioni.

Presentatore, autore e talent scout, ha contribuito al successo di numerosi artisti, diventando per generazioni di italiani il simbolo stesso della grande televisione.

Fortissimo è sempre rimasto il legame con la Sicilia e con la sua Militello, terra che Baudo ha portato con orgoglio sui palcoscenici nazionali.

Nel primo anniversario della scomparsa, Rai 1 questa sera alle 21.30 trasmetterà “Stasera… Pippo Baudo”, con immagini d’archivio e i momenti più importanti della sua carriera.

A mezzanotte seguirà lo Speciale Tg1 “Mister TV Pippo Baudo Story”, mentre Rai 3 alle 20 gli dedicherà una puntata speciale di “Blob”.

A un anno dalla morte, resta intatto il ricordo di “Superpippo”, l’uomo che per decenni ha raccontato e accompagnato la televisione italiana.