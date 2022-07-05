UN ANNO SENZA RAFFAELLA CARRÀ. LA TV LE RENDE OMAGGIO CON UNA PROGRAMMAZIONE SPECIALE

Raffaella Carrà se n’è andata da un anno, ma continua a fare “rumore”.Presentatrice, attrice, ballerina, cantante, simbolo di libertà, ha saputo attraversare generazioni, mode e pregiudizi facendosi a...

Raffaella Carrà se n’è andata da un anno, ma continua a fare “rumore”.

Presentatrice, attrice, ballerina, cantante, simbolo di libertà, ha saputo attraversare generazioni, mode e pregiudizi facendosi amare ovunque.

Anche i social sono pieni di post in suo onore e come lo scorso anno Laura Pausini è stata tra le prime a ricordarla. Allora aveva postato un eloquente “Ciao Regina Raffaella“, su sfondo rosa, ad enfatizzare in modo simbolico quanto il mondo delle donne, ma più in generale quelle che a livello sociologico sono considerate le “minoranze attive” debbano essere grate alla Carrà. Quest’anno invece ha scelto uno sfondo nero con un cuore bianco e una “R”.

Intanto in Spagna, sua seconda casa, da domani ci sarà una piazza dedicata a lei. In occasione de “las fiestas del Orgullo 2022”, l’attuale Plaza del Olivo di Madrid diventerà Plaza Raffaella Carrà.

Programmazione speciale per Raffaella

Intanto, la Rai dedica al ricordo dell’artista ampio spazio nei suoi palinsesti. Ecco il programma completo.