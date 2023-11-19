UN APPELLO TOCCANTE DEL PADRE DI GIULIA CECCHETTIN: "RAGAZZE, DENUNCIATE: COSÌ AVRETE SALVA LA VITA", MARTEDÌ MINUTO DI SILENZIO IN TUTTE LE SCUOLE

Il papà di Giulia Cecchettin, Gino ha rivolto un appello commovente alle giovani donne, chiedendo loro di denunciare situazioni di pericolo per evitare tragedie simili a quella che ha colpito sua fig...

Il papà di Giulia Cecchettin, Gino ha rivolto un appello commovente alle giovani donne, chiedendo loro di denunciare situazioni di pericolo per evitare tragedie simili a quella che ha colpito sua figlia. Giulia, vittima di femminicidio, è stata ricordata non solo come una studentessa brillante ma anche come una vittima delle violenze di genere.

Gino Cecchettin ha ringraziato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per la proposta di assegnare comunque la laurea alla figlia postuma. Nel suo toccante messaggio, il padre ha dichiarato: "Per me si è laureata giovedì", sottolineando il desiderio di onorare la memoria di Giulia attraverso questo gesto simbolico.

L'iniziativa del Ministro Valditara, proposta dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario, ha ricevuto un ampio sostegno. Desario aveva suggerito l'istituzione di un minuto di silenzio contro i femminicidi in tutte le scuole superiori del Paese, e il Ministro ha risposto positivamente: "Raccolgo l'appello del Direttore dell'Adnkronos Davide Desario. Domani invierò a tutte le scuole italiane un invito a rispettare un minuto di silenzio nella giornata di martedì in onore di Giulia e di tutte le donne abusate e vittime di violenze".

La speranza è che queste azioni contribuiscano a creare consapevolezza e a promuovere un cambiamento culturale per prevenire futuri femminicidi e garantire un ambiente sicuro per tutte le donne.