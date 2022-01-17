UN AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN CAMION A VALCORRENTE E IL CONDUCENTE ESCE MIRACOLOSAMENTE ILLESO
L'incidente si è verificato questa mattina, 17 Gennaio 2022 sulla sulla strada provinciale 134 in territorio di Valcorrente frazione di Belpasso nei pressi del centro commerciale Etnapolis.
Per cause al momento non note si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Fiat 600 ed un mezzo pesante.
A causa del violento impatto l'autovettura ha finito la sua corsa sulla corsia opposta che fortunatamente in quel momento non transitava nessun altro mezzo.
Per fortuna è stato solo un gran spavento per il giovane Paternese conducente dell'autovettura uscito illeso dal veicolo, auto fortemente danneggiata.
Nel tratto interessato dal sinistro si sono registrati notevoli rallentamenti per consentire la rimozione dei mezzi e il ripristino in sicurezza del tratto stradale.