UN BAMBINO DI 5 ANNI RICOVERATO A CATANIA PER MENINGITE: È GRAVE

Un bimbo di 5 anni di Brolo, è stato colpito da un accertato caso di meningite.Il bambino, che era stato regolarmente vaccinato, è stato colpito da un raro ceppo di meningocco, che non rientra tra que...

31 gennaio 2019 13:21
Un bimbo di 5 anni di Brolo, è stato colpito da un accertato caso di meningite.

Il bambino, che era stato regolarmente vaccinato, è stato colpito da un raro ceppo di meningocco, che non rientra tra quelli previsti dai  vaccini.

Due giorni fa il piccolo era ancora a scuola e ieri ha manifestato febbre altissima.

I medici hanno subito capito che non si trattava di un semplice caso di influenza ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Patti, per poi essere trasferito in elisoccorso a Catania, dove si trova ricoverato all’Ospedale Garibaldi.

Le sue condizioni sono gravi e si trova in coma farmacologico.

 

