UN BAMBINO DI 5 ANNI RICOVERATO A CATANIA PER MENINGITE: È GRAVE

Un bimbo di 5 anni di Brolo, è stato colpito da un accertato caso di meningite.Il bambino, che era stato regolarmente vaccinato, è stato colpito da un raro ceppo di meningocco, che non rientra tra que...

A cura di Redazione 31 gennaio 2019 13:21

