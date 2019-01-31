UN BAMBINO DI 5 ANNI RICOVERATO A CATANIA PER MENINGITE: È GRAVE
Un bimbo di 5 anni di Brolo, è stato colpito da un accertato caso di meningite.
Il bambino, che era stato regolarmente vaccinato, è stato colpito da un raro ceppo di meningocco, che non rientra tra quelli previsti dai vaccini.
Due giorni fa il piccolo era ancora a scuola e ieri ha manifestato febbre altissima.
I medici hanno subito capito che non si trattava di un semplice caso di influenza ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Patti, per poi essere trasferito in elisoccorso a Catania, dove si trova ricoverato all’Ospedale Garibaldi.
Le sue condizioni sono gravi e si trova in coma farmacologico.