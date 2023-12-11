UN CATANESE RICEVE 250 EURO PER VOLO IN RITARDO ITA AIRWAYS CATANIA MILANO

Il volo Ita Airways Catania Milano ha portato un ritardo di quasi quattro ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza. Anziché atterrare alle 15:55, come previsto, il volo è giunto all’aeropo...

Il volo Ita Airways Catania Milano ha portato un ritardo di quasi quattro ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza. Anziché atterrare alle 15:55, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Milano Linate solamente alle 19:47.

Un ritardo di quasi quattro ore per un cittadino di Catania, avvenuto il 29 settembre 2022, che ha portato non pochi disagi a lui e ad altri passeggeri del volo. Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Catania, che, pochi giorni fa, ha disposto che Ita Airways dovrà sborsare il pagamento di 250 euro nei confronti del passeggero.

«Il Giudice di Pace di Catania – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso il passeggero – , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria.

Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse».

