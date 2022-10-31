UN CATANESE RICEVE 250 EURO PER VOLO IN RITARDO WIZZAIR VENEZIA CATANIA

Il volo Wizzair Venezia Catania ha portato un ritardo di quasi cinque ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza.Anziché atterrare alle 21:15, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di...

Il volo Wizzair Venezia Catania ha portato un ritardo di quasi cinque ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza.

Anziché atterrare alle 21:15, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Catania Fontanarossa solamente alle 02:13 dell’indomani. Un ritardo di quasi cinque ore per un cittadino catanese, avvenuto il 17 settembre 2021, che ha portato non pochi disagi a lui e ad altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Venezia, che, pochi giorni fa, ha condannato Wizzair al pagamento di 250 euro nei confronti del passeggero.

«Il Giudice di Pace di Venezia – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso il passeggero aereo - , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse».

