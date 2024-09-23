UN CAVALLO NEL GARAGE, 42ENNE DI ACIREALE DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI E SANZIONATO PER 9 MILA EURO

La Polizia di Stato ha scoperto una stalla abusiva in una via del centro di Aci Castello.Un uomo di 42 anni del posto aveva trasformato il suo garage in una sorta di stalla, tenendo un cavallo in cond...

La Polizia di Stato ha scoperto una stalla abusiva in una via del centro di Aci Castello.

Un uomo di 42 anni del posto aveva trasformato il suo garage in una sorta di stalla, tenendo un cavallo in condizioni del tutto inadeguate al punto da generare non poca sofferenza all’animale.

Ad eseguire i controlli sono stati gli agenti dei Commissariati di Acireale e San Cristoforo che, una volta giunti sul posto, hanno richiesto prioritariamente l’intervento del personale dell’Asp Veterinaria dal momento che, sin da subito, è apparso evidente lo stato precario in cui si trovava custodito il cavallo. Infatti, la fatiscente stalla, chiusa con un lucchetto, è risultata inadatta al mantenimento e alla detenzione di animali.

Rintracciato il proprietario del garage, i poliziotti hanno provveduto a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali, proprio perché le condizioni incompatibili con la natura del cavallo hanno compromesso il benessere dell’animale che ha patito non poche sofferenze.

Completati gli accertamenti sullo stato di salute del cavallo, i veterinari dell’Asp hanno sanzionato il 42enne per 9 mila euro per avere attivato uno stabilimento per la detenzione di animali della specie equina senza le dovute registrazioni e per aver mobilitato l’equide in assenza di documentazione di accompagnamento. L’uomo è stato sollecitato a trovare una giusta e idonea collocazione per il cavallo.