UN CONTAGIO E NESSUN DECESSO IN SICILIA, IN ITALIA 296 CASI . IN LOMBARDIA OLTRE METÀ DEI CONTAGI

Un nuovo positivo al covid 19 in Sicilia, ma altri tre guariti. Sono questi i dati diffusi dalla protezione civile nazionale. Non ci sono stati nemmeno oggi morti per il coronavirus e le persone in ospedale restano dunque 22, con 17 in corsi e 5 in terapia intensiva (esattamente come ieri). I casi totali di covid 19 in Sicilia dall’inizio della pandemia sono stati dunque 3076 e gli attuali positivi sono ora soltanto 130 con 2666 guariti. I tamponi effettuati sono stati 2266.

In crescita la curva epidemica in Italia, con i nuovi casi che sono schizzati dai 190 di ieri ai 296 di oggi. Soprattutto a causa del raddoppio in Lombardia, passata dagli 88 casi di ieri ai 170 di oggi, e ai numeri più alti della media di Emilia Romagna (47 nuovi casi) e Campania (17) per via dei focolai a Bologna e Mondragone.

Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale così a 239.706. I decessi sono aumentati di 34 unità rispetto a ieri, ma la regione Marche dopo un ricalcolo ha sottratto 3 decessi precedentemente segnalati, quindi di fatto in 24 ore le vittime sono 37, contro le 30 di ieri, per un totale di 34.678. I guariti sono 614 in un giorno, contro i 1.526 di ieri, per un totale di 186.725. Per effetto di questi dati, cala meno del solito il numero degli attualmente positivi, scesi di 352 unità a 18.303.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano sul Covid-19, da oggi diffuso direttamente dal ministero della Salute. Prosegue, ma rallenta, il calo dei ricoveri: meno 95 in regime ordinario (1.515 totali) e meno 4 terapie intensive, scese a 103. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.685. Infine, sono stati effettuati 56.061 tamponi contro i 53.266 di ieri.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 239.706 (+296)

di cui 18.303 attuali (-352)

• DECEDUTI: 34.678 (+34)

• GUARITI: 186.725 (+614)