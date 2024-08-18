UN EPISODIO CURIOSO ALLA CETILAR ARENA: L'INSOLITO "GOAL DEL CATANIA" DURANTE PISA-SPEZIA

Durante la partita tra Pisa e Spezia, valida per il campionato di Serie B, si è verificato un episodio a dir poco curioso che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi e degli spettatori presen...

In occasione del goal dell'1-2 messo a segno da Idrissa Touré, che ha riaperto la gara per il Pisa, sui maxischermi della Cetilar Arena è apparsa una didascalia del tutto inaspettata: "Ha segnato il Catania", accompagnata dallo stemma della squadra siciliana.

L'episodio, prontamente notato e diffuso sui social media dai sempre attenti amici di Troll Serie B, ha suscitato un'ondata di ilarità tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Tuttavia, nonostante l'apparente stranezza, esiste una spiegazione dietro a questo singolare errore tecnico.

Il tabellone dello stadio di Pisa, infatti, conservava ancora nel suo archivio lo stemma del Catania, poiché i rossazzurri avrebbero dovuto giocare proprio all'Arena Garibaldi in una partita valida per il turno preliminare di Coppa Italia.

Inizialmente, lo stadio pisano era stato scelto per ospitare la sfida tra la Carrarese e il Catania. Tuttavia, successivamente si è deciso di spostare il match allo stadio di Chiavari, dove effettivamente si è poi disputato.

Sfortunatamente, gli addetti alla gestione del tabellone elettronico dello stadio di Pisa non hanno aggiornato il sistema, lasciando lo stemma del Catania nei loro archivi. Così, al momento del goal di Touré, il sistema ha erroneamente associato il goal alla squadra siciliana, generando l'assurda situazione che ha fatto sorridere tanti spettatori.