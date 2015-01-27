Un finanziamento dalla Protezione Civile per ristrutturare il Palazzone

Manca ancora l'ufficialità ma il via libera a circa 1 milione e 700 mila euro appare ormai certo

95047.it Il palazzone di Parco del Sole, sede del municipio paternese, verrà ristrutturato del tutto. Una operazione di restyling che consentirà di recuperare strutturalmente lo stabile a nove piani che, da anni, abbisogna di cure. Cure urgenti. Immediate. L'amministrazione comunale ha seguìto passo dopo passo l'iter del finanziamento utile per dare avvio all'operazione di ristrutturazione: ebbene, la buona notizia è che dal Dipartimento regionale di Protezione Civile è stato dato il via libera allo stanziamento di oltre 1 milione e 700 mila euro. Un semaforo verde che permetterà di intervenire senza più dover rimandare. La notizia è ancora ufficiosa: per la conferma definitiva occorrerà attendere la pubblicazione del Decreto regionale che, comunque, avverrà in tempi brevi.

Una ristrutturazione che non era più rinviabile, si diceva. Lo stabile è stato aggredito, nel corso dei decenni, dalle intemperie del tempo e da una manutenzione sempre più impellente: sono numerose le infiltrazioni d'acqua; il nono piano è quasi del tutto inagibile; lo scorso anno - si ricorderà - due donne rimasero ferite per l'improvviso "cedimento" di uno degli ascensori. Nelle scorse ore l'amministrazione ha ricevuto comunicazione dell'andata in porto del finanziamento: non solo una boccata d'ossigeno, per la quale il municipio paternese ha insistito e lottato, ma anche un buon viatico per aprire un dibattito serio sulle stato delle principali strutture pubbliche della città.