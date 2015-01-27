95047

Un finanziamento dalla Protezione Civile per ristrutturare il Palazzone

Manca ancora l'ufficialità ma il via libera a circa 1 milione e 700 mila euro appare ormai certo

A cura di Anthony Distefano
95047.it Il palazzone di Parco del Sole, sede del municipio paternese, verrà ristrutturato del tutto. Una operazione di restyling che consentirà di recuperare strutturalmente lo stabile a nove piani che, da anni, abbisogna di cure. Cure urgenti. Immediate. L'amministrazione comunale ha seguìto passo dopo passo l'iter del finanziamento utile per dare avvio all'operazione di ristrutturazione: ebbene, la buona notizia è che dal Dipartimento regionale di Protezione Civile è stato dato il via libera allo stanziamento di oltre 1 milione e 700 mila euro. Un semaforo verde che permetterà di intervenire senza più dover rimandare. La notizia è ancora ufficiosa: per la conferma definitiva occorrerà attendere la pubblicazione del Decreto regionale che, comunque, avverrà in tempi brevi.

Una ristrutturazione che non era più rinviabile, si diceva. Lo stabile è stato aggredito, nel corso dei decenni, dalle intemperie del tempo e da una manutenzione sempre più impellente: sono numerose le infiltrazioni d'acqua; il nono piano è quasi del tutto inagibile; lo scorso anno - si ricorderà - due donne rimasero ferite per l'improvviso "cedimento" di uno degli ascensori. Nelle scorse ore l'amministrazione ha ricevuto comunicazione dell'andata in porto del finanziamento: non solo una boccata d'ossigeno, per la quale il municipio paternese ha insistito e lottato, ma anche un buon viatico per aprire un dibattito serio sulle stato delle principali strutture pubbliche della città.

