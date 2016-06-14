Un impatto devastante

Terribile incidente autonomo lungo viale Kennedy a Catania

95047.it I vigili del Fuoco di Catania sono stati impegnati per un incidente stradale sul viale Kennedy - zona Playa di Catania.

Nell'incidente sono state coinvolte due persone di nazionalità romena che a bordo di un'autovettura Peugeot 106 percorrevano il viale Kennedy ed all'altezza del lido Cucaracha nella corsia direzione Siracusa, i due uomini, hanno perso il controllo della loro autovettura andando a sbattere violentemente sullo spartitraffico in cemento posto al centro della carreggiata, rimanendo incastrati nelle lamiere dell’auto. Estratti dalle lamiere, sono stati affidati ai sanitari del 118 presenti sul posto con ambulanza ed elisoccorso.

Sul posto presente per gli accertamenti di loro competenza anche la Polizia Stradale.