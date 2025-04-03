95047

UN INCONTRO SPECIALE: I VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA CON I BAMBINI AUTISTICI DELL’ASSOCIAZIONE 20 NOVEMBRE 1989

03 aprile 2025 19:50
News
I Vigili del Fuoco del Comando di Catania hanno avuto il piacere di accogliere nella sede centrale del comando, l’associazione 20 Novembre 1989, che si occupa di soggetti fragili come i bambini autistici e non solo. È stata una grande festa e ci sono stati degli ottimi feedback da parte dei bambini e dei genitori.

Durante la giornata, i bambini hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attrezzature ed i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco.

Il personale di servizio, ha accolto con gioia e sensibilità i ragazzi ed il Vice presidente Michela Finocchiaro ha ringraziato a nome di tutti i genitori e dei bambini intervenuti.

