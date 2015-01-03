Un mistero irrisolto: che fine ha fatto Vincenzo Calcagno Giarrusso?

Un muro di gomma pare essersi eretto sulla scomparsa del giovane paternese avvenuta esattamente due anni fa

95047.it Sono due anni esatti che di Vincenzo non si sa più nulla. Inghiottito dall'omertà. E dal silenzio. Vincenzo Calcagno Giarrusso è scomparso il pomeriggio del capodanno di due anni fa. "Vado a prendere un caffè" aveva detto alla zia. Dopodichè dell'allora 22enne paternese non si è saputo più nulla. Un indizio? Un messaggio? Una prova che sia ancora vivo? Macchè. Niente di niente. Nessuno sa. E, quel che è peggio, nessuno chiede più di lui. Se non i suoi parenti più stretti che ancora si interrogano sulla sorte spettata a Vincenzo. Dall'istante stesso in cui è scomparso il suo telefonino ha ripetuto sempre e forsennatamente "il cliente è irraggiungibile". Perlopiù, il giovane paternese (che oggi si avvierebbe a compiere 25 anni) aveva bisogno di continue trasfusioni di sangue per via di quella talassemia che lo aveva segnato sin da piccolissimo. E, allora, dov'è finito Vincenzo? Che motivo avrebbe mai potuto avere per allontanarsi volontariamente? Che motivo avrebbe avuto qualcuno di fargli del male? Interrogativi che, ancora oggi a distanza di due anni, rimangono senza risposta. La sua relazione contrastata con una ragazza più giovane e dall'amore con la quale era nato il piccolo Matteo, può essere la causa della sua sparizione? Altra domanda che resta senza alcuna risposta.

Da quel maledetto 1 gennaio 2013 ci sono state inchieste, pattugliamenti serrati del territorio anche da parte di cittadini e associazioni di volontariato. Una fiaccolata nel giorno del suo compleanno. Ma, come detto, niente: un muro di gomma si erge ogni volta che si parla di Vincenzo.

Ufficialmente, le indagini relative alla sua scomparsa non si sono mai chiuse. Ma, è chiaro, che troppo tempo è trascorso per sperare di potere battere la pista giusta e venire a capo di quello che è un vero e proprio rompicapo. Un rebus. "Chi sa parli", esortano i familiari di Vincenzo. Già. Ma chi è che sa? E perché sta tacendo? Tutti interrogativi che continuano ad attingere di giallo una scomparsa apparentemente senza alcun "movente".