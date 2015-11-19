Un mutuo per ristrutturare il Palazzetto dello Sport

Fra gli interventi, previsti la messa in sicurezza e la ripavimentazione

Di seguito, il comunicato stampa del Comune:

"Il Palazzetto dello Sport di via Bologna, uno degli impianti sportivi più utilizzati a Paternò, verrà presto ristrutturato. Ciò sarà possibile grazie ad un finanziamento, pari a 150 mila euro, che il Comune paternese è riuscito ad ottenere, partecipando ad un bando indetto quest’estate dall’Istituto per il Credito Sportivo. La somma verrà restituita dall’Ente attraverso un mutuo a tasso fisso e senza interessi, della durata di 15 anni. Grazie a questo importante finanziamento, sarà possibile effettuare un importante restyling dell’impianto. Il progetto prevede, nel dettaglio, lo smaltimento dell’amianto presente nella parte esterna del solaio, la messa in sicurezza della struttura e la sostituzione della pavimentazione.

Soddisfatto l’assessore allo Sport del Comune paternese, Alfredo Minutolo, che commenta: «Si tratta di un risultato importante per quest’Amministrazione, ottenuto grazie ad un lavoro di squadra degli Uffici allo Sport e ai Lavori pubblici, che ci consentirà di rendere più fruibile e confortevole una struttura che viene utilizzata ogni giorno da diverse società sportive. Già qualche mese fa – continua Minutolo – ci siamo occupati del Palazzetto, provvedendo alla ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico. Adesso, finalmente, possiamo intervenire in modo più significativo su un impianto che, sin dalla sua realizzazione ormai diversi decenni fa, non è mai stato ristrutturato».

«La riqualificazione degli spazi destinati alla socializzazione continua ad essere uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione – commenta il sindaco, Mauro Mangano -. Nonostante le poche risorse a nostra disposizione, grazie all’attento lavoro di programmazione che abbiamo svolto in questi anni, ci troviamo pronti ad intercettare le possibilità di finanziamento che provengono dall’esterno, come sta avvenendo nel caso del Palazzetto dello Sport, punto di riferimento per tanti sportivi paternesi, che presto potranno godere di una struttura più sicura e fruibile»".