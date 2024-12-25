UN NATALE SPECIALE: LA POLIZIA DI STATO PORTA DONI AI BAMBINI DEL CANNIZZARO

Un corteo con tante moto e un veicolo speciale, con un carico importante, destinato ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania che ieri mattina hanno ricevuto l...

Una iniziativa che la Questura di Catania ha realizzato in collaborazione col Moto Club della Polizia di Stato e che ha permesso di consegnare tanti doni a quei bambini che in questi di giorni di festa sono lontani da casa.

Sono stati i centauri del Moto Club a ritirare tutti i doni e farli giungere fino in ospedale, tra le corsie del reparto, scortati dalle auto e moto della squadra volanti, in un corteo che si è snodato tra le vie cittadine. Doni che sono giunti ai piccoli grazie alla generosità di alcune attività private, che già da alcuni anni non fanno mancare il loro impegno disinteressato, collaborando con il Moto Club della Polizia di Stato e la Questura di Catania.

Un incontro speciale cui ha partecipato anche il Questore, che con la sua presenza ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa, accolto dal Direttore Generale prof. Salvatore Giuffrida, dal Direttore di Presidio d.ssa Anna Maria Longhitano, dal Primario di pediatria d.ssa Vita Antonella Di Stefano, dai medici e dagli operatori sanitari.

I poliziotti e il Questore hanno percorso i corridoi del reparto donando ai piccoli anche alcuni gadget della Polizia di Stato.

Momenti di grande emozione ed entusiasmo per i piccoli pazienti, che hanno regalato i loro sorrisi stupiti per la visita della Polizia in reparto, ma anche per i poliziotti che tornano in ufficio e nelle loro case arricchiti dalla bellissima esperienza.

Un gesto di solidarietà che testimonia la vicinanza della Polizia di Stato ai piccoli e alle loro famiglie, proprio in questo momento di difficoltà.

Un’iniziativa a sorpresa, che ha voluto donare qualche momento di serenità, incarnando lo spirito della missione della Polizia di Stato “Esserci sempre” accanto alle persone e in ogni circostanza.