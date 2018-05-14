Un nuovo autovelox sulla Catania-Siracusa: stamattina la consegna da Anas alla Polizia Stradale

Anas comunica che questa mattina è stato consegnato alla Polizia Stradale di Siracusa un nuovo apparecchio autovelox per il controllo della velocità istantanea dei veicoli.

La nuova unità, del tipo a barriere laser, verrà utilizzata prevalentemente lungo l’autostrada Catania-Siracusa e la strada statale 114 “Orientale Sicula” a carreggiate separate, nonché sulle altre strade statali a maggior indice di sinistrosità, così come definite ed individuate in seno all'Osservatorio Permanente istituito presso la Prefettura di Siracusa.

“La velocità - ha affermato il Comandante della Polizia Stradale di Siracusa, Antonio Capodicasa – è tra le prime cause dei sinistri stradali ed è per tale motivo che, nel pieno rispetto della normativa vigente, verranno pianificati periodici servizi volti ad accertare e sanzionare gli eccessi di velocità commessi dagli automobilisti in transito"

“Questa nuova unità autovelox che forniamo in dotazione alla Polizia Stradale di Siracusa - ha dichiarato il Coordinatore Territoriale Anas Sicilia, Valerio Mele - non vuole avere una finalità repressiva ma, al contrario, intendiamo sensibilizzare gli utenti della strada al rispetto delle norme”.

Contestualmente, lungo le arterie interessate è stata installata la apposita segnaletica verticale, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla recente direttiva ministeriale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.