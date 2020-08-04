UN NUOVO CASO DI CORONAVIRUS A BELPASSO

La conferma arriva dal primo cittadino, Daniele Motta che ha ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell'ASP: BELPASSO ha un nuovo caso positivo al Coronavirus.Il cittadino non è ricoverato in o...

La conferma arriva dal primo cittadino, Daniele Motta che ha ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell'ASP: BELPASSO ha un nuovo caso positivo al Coronavirus.

Il cittadino non è ricoverato in ospedale ma è in isolamento domiciliare.

Questa notizia ci lascia profonda preoccupazione, dichiara il Sindaco, poichè ci conferma che il virus è ancora un'insidia concreta che va affrontata con tutte le cautele e le precauzioni del caso. Come amministrazione affronteremo questo nuovo caso con l'attenzione che merita invitando la cittadinanza, oggi più che mai, a sforzarsi di rispettare tutte le regole anti-contagio vigenti, affinchè questo possa essere un caso unico e isolato, ce lo auguriamo e dobbiamo lavorare tutti affinchè sia così.