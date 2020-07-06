UN NUOVO CASO E NESSUN DECESSO IN SICILIA MA CONTAGI E PAZIENTI AUMENTANO NEL RESTO D'ITALIA

Un nuovo caso di Coronavirus (un detenuto in provincia di Agrigento) e nessun decesso in Sicilia. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di l...

Un nuovo caso di Coronavirus (un detenuto in provincia di Agrigento) e nessun decesso in Sicilia. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di lunedì 6 luglio. In totale i casi registrati da inizio epidemia salgono a quota 3095 e le vittime 282. Sono 1369 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Stabile anche il dato dei guariti (2.674), sale il numero di attualmente positivi (139). Sale anche e unità il numero dei ricoveri (14) mentre restano due i siciliani in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 123.

Crescita della curva epidemica in Italia, con 208 nuovi casi oggi (di cui 111 in Lombardia), contro i 192 di ieri. A fronte però, come sempre il lunedì, di un basso numero di tamponi, 22.166, contro i 34.462, anche questa cifra ben lontana agli oltre 70.000 del picco. I casi totali dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sono 241.819. Le regioni che oggi non riportano nuovi casi sono 10: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, FVG, Abruzzo, Umbria, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono 8 i decessi contro i 7 di ieri: registrano vittime oggi Lombardia (3 decessi), Piemonte (2), Veneto, Lazio e Sardegna (1 in ciascuna). Il totale delle vittime sale a 34.869. Prosegue la frenata del numero di guariti, oggi 133 (ieri 164, ma si erano superati anche i 3.000 in un giorno, con un numero di malati però molto superiore), per un totale di 192.241. Per effetto di questi dati, sale per il secondo giorno consecutivo il numero delle persone attualmente malate, +67 oggi (ieri +21), per un totale che arriva a 14.709. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Come ieri, anche oggi si registra un aumento dei ricoveri ordinari, di appena una unità (ieri +5), per un totale che sale a 946. Mentre tornano a scendere le terapie intensive, oggi 2 in meno (ieri +3), e sono 72 in tutto. 13.691 sono le persone in isolamento domiciliare.