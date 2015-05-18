Un nuovo servizio per i nostri lettori: ecco la sezione Annunci

Compro, vendo, baratto: ma anche l'ambizione di creare un posto dove cercare e offrire lavoro

95047.it Una simpatica scimmietta ha anticipato, nei giorni scorsi, quelle che si appresta a essere un nuovo servizio per i nostri lettori. Un modo per fare comunità non solo a Paternò ma su tutto il territorio. Tutto, ovviamente, semplicemente e volutamente gratuito. E’ il settore “Annunci: Vendo - Compro - Baratto” che lanciamo sulla Homepage di 95047.it da questa mattina. Poco da spiegare: un modo facile e pratico per creare una grande community dove potere pubblicare i propri annunci. Il web oggi accorcia i tempi, informa praticamente in tempo reale: ebbene, noi vogliamo anche accorciare le distanze con un meccanismo elementare ed immediato. Siete voi, i gestori e protagonisti di questo nuovo servizio.

Il lancio dei giorni scorsi della sezione "Annunci"

Ma c’è una cosa in più. Lo diciamo sottovoce: in questi tempi economicamente così complicati, difficili e drammatici, la nostra intenzione è quella di far sì che il servizio degli Annunci possa diventare anche un mezzo concreto per chi cerca e offre lavoro. Non solo compravendite, quindi: ma anche la possibilità di potere parlare di lavoro. Un passo ambizioso ma senza creare illusioni. Un passo che va inevitabilmente fatto: per una città e un territorio che devono guardare avanti senza piangersi addosso. Ognuno faccia la propria parte. Noi proviamo a fare la nostra.