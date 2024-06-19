UN OGGETTO NON IDENTIFICATO AVVISTATO NEI CIELI DEL NOSTRO COMPRENSORIO

Nella serata del 16 giugno, intorno alle ore 22:40, un cittadino di Paternò ha segnalato un avvistamento straordinario all'Aeronautica Militare. Maurizio Rutella, conosciuto con il nome d'arte Galaxyu...

Nella serata del 16 giugno, intorno alle ore 22:40, un cittadino di Paternò ha segnalato un avvistamento straordinario all'Aeronautica Militare. Maurizio Rutella, conosciuto con il nome d'arte Galaxyuniverso, ha osservato un oggetto luminoso di forma leggermente ovale che si muoveva nel cielo.

Utilizzando il suo telescopio Celestron, Rutella ha seguito l'oggetto finché non è scomparso dalla vista. Successivamente, ha continuato le sue osservazioni con degli scatti della stella Vega e un video della costellazione Alfa Lyrae - Vega.

Questa segnalazione arricchisce il database di fenomeni aerei non identificati, contribuendo alla comprensione di eventi insoliti nei cieli. Il lavoro di appassionati e astrofili come Rutella è fondamentale per fornire dati preziosi che potrebbero essere di interesse scientifico e strategico.

Durante la serata, Rutella ha anche osservato e documentato Vega, conosciuta anche come Alpha Lyrae. Vega è la stella più luminosa della costellazione della Lyra e la quinta stella più luminosa del cielo notturno, con una magnitudine di 0.03. Questa stella bianco-bluastra è talvolta chiamata "la stella dell'arpa" poiché la costellazione della Lyra rappresenta l'arpa di Orfeo nella mitologia greca.

Vega ha un ruolo prominente nel cielo estivo settentrionale ed è una delle tre stelle principali che formano il Triangolo Estivo, insieme a Deneb e Altair. La sua luminosità, insieme a quella di Arturo, domina il cielo estivo, rendendola un oggetto di grande interesse per gli appassionati di astronomia.

L'interesse e l'impegno degli astrofili come Rutella continuano a fornire contributi significativi alla comunità scientifica e alla nostra comprensione del cielo notturno.