UN PATERNESE A "CADUTA LIBERA" DI CANALE 5 CON GERRY SCOTTI
Il protagonista della fascia preserale di Canale 5 è di nuovo lo zio più amato della tv italiana, Gerry Scotti.
Il meccanismo, ormai collaudato, è sempre lo stesso: ogni puntata prevede un concorrente (il campione delle serate precedenti) al centro di una pedana.
Intorno a lui dieci sfidanti agguerriti, posizionati sopra una botola. Il campione sceglie man mano gli sfidanti con cui va a scontrarsi a suon di domande di cultura generale.
Ogni concorrente ha 30 secondi e un numero illimitato di tentativi a disposizione per dare la risposta corretta, di cui si vedono inizialmente già alcune lettere.
Una curiosità per i più attenti: tra i partecipanti di ieri, che ha ben figurato, Gianluca, un bancario di Paternò.