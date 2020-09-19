UN PATERNESE ED UN MOTTESE QUESTA SERA GAREGGIANO PER IL TITOLO ITALIANO JUNIORES DI ATLETICA

Appuntamento questa sera alle ore 20:00 su http://www.atletica.tv/ a tifare per i ragazzi dell'asd Milone Siracusa nei campionati nazionali juniores staffetta 4x100.La squadra è composta da Melluzzo M...

Appuntamento questa sera alle ore 20:00 su http://www.atletica.tv/ a tifare per i ragazzi dell'asd Milone Siracusa nei campionati nazionali juniores staffetta 4x100.

La squadra è composta da Melluzzo Matteo, Cavallaro Simone, il paternese Cristian Arena ed il mottese Enzo Francaviglia, quest'ultimi due sono ragazzi che, si sacrificano e sudano sulla pista del campo comunale di Motta.

Comunque vada, ne sono estramamente orgoglioso e a loro vanno i miei più sinceri complimenti, per i risultati fino ad ora ottenuti con quello che abbiamo a disposizione, dichiara il dirigente dell'associazione atletica Sant'Anastasia che li ospita per gli allenamenti.

Invito tutti a tifare per loro e che siano un esempio per tutti i ragazzi del nostro paese. In bocca al lupo ragazzi per la gara di stasera e per il loro futuro agonistico.