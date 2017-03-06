Un pericoloso virus circola su Facebook Messenger

attenzione come evitarlo ed eliminarlo

Da diversi giorni gli utenti di internet sono preoccupati per un virus che circola su Facebook Messenger. In apparenza, nessun motivo per preoccuparsi: un contatto vi invia un messaggio privato con la vostra foto del profilo e la scritta "Video" seguita dal nome (per esempio: "Marina Video").

Questo link però reindirizza a un falso video di Youtube chiamato "xic.graphics", che in realtà contiene un virus della tipologia "cavallo di troia". Sarebbe a dire che un software apparentemente legittimo permette al virus di inserirsi nel computer e di infettarlo.



Secondo RTBF, questo cookie sarebbe in grado di raccogliere le informazioni, le password e dati bancari di chi ne viene infettato.

Le persone che vengono ingannate da questo video faranno click e installeranno sul loro telefonino il browser che permetterà al virus di infiltrarsi.

Come rimuovere il virus

Avete installato l'estensione? Non è troppo tardi. Ma dovete assolutamente rimuoverla. Per fare questo bisogna andare al menu "estensione" del browser ( "Altri strumenti" su Google Chrome, "Strumenti" su Mozilla Firefox) e cercare l'estensione "EKO" ed eliminarla. Tutto qui.

Per verificare se il computer è stato infettato, è possibile eseguire una scansione con l'antivirus e, infine, modificare la password di Facebook per proteggere l'account.



Facebook ne è al corrente

Facebook ha confermato di essere a conoscenza dell'esistenza di questo virus. "Crediamo che una piccola percentuale dei nostri utenti siano stati infettati con questo contenuto, hanno dichiarato da Facebook. Abbiamo sviluppato una serie di dispositivi per identificare questi collegamenti potenzialmente pericolosi e per prevenirne la diffusione. Stiamo bloccando questi contenuti dannosi sulle nostre piattaforme e stiamo allertando i browser colpiti".

Collegandosi al proprio account, l'utente infettato di Facebook riceverà una normale notifica per essere informato della presenza del virus. Sarà il social network a offrirsi per una "scansione" gratuita con uno dei suoi partner antivirus, specificamente progettato per individuare degli strumenti dannosi che si possono trovare su Facebook.